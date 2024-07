Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: Leapmotor Int. expédie des véhicules en Europe information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Stellantis a fait savoir que sa coentreprise à 51/49 avec Leapmotor, Leapmotor International, a expédié son premier lot de véhicules (les modèles T03 et C10) de Shanghai vers l'Europe ce mois-ci.



Cette livraison marque une étape importante dans leur partenariat, mettant en avant leur engagement envers la mobilité durable et l'innovation sur le marché européen des véhicules électriques.



Les modèles Leapmotor, dotés de technologies avancées, offrent 'des performances élevées et une autonomie impressionnante'.



Le CEO de Stellantis, Carlos Tavares, a souligné l'importance de cette étape pour offrir des solutions de mobilité innovantes et durables aux clients européens.



La coentreprise prévoit d'augmenter ses points de vente en Europe de 200 à 500 d'ici 2026 et de lancer au moins un nouveau modèle par an au cours des trois prochaines années.





