Stellantis: le titre souffle, Berenberg dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre Stellantis essuie la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40 mardi matin à la Bourse de Paris dans le sillage d'un abaissement de recommandation de Berenberg.



A 10h40, l'action du groupe automobile cède 1,1% tandis que le SBF 120 est inchangé ou presque.



Berenberg a annoncé ce matin avoir abaissé sa recommandation à 'conserver' contre 'achat' jusqu'ici, tout en relevant son objectif de cours à 29 euros contre 21 euros précédemment.



L'analyste fait remarquer que le titre Stellantis a rattrapé, à raison, le retard de valorisation qu'il accusait jusqu'à présent par rapport à ses plus proches comparables, mais juge que son potentiel haussier à court terme est désormais limité.



'Les Etats-Unis pourrait aussi constituer un problème sur le court terme en termes de marges après les résultats exceptionnels qui ont été dégagés pendant plusieurs années dans la région', ajoute-t-il.



Avec un gain de 27% depuis le début de l'année, Stellantis affiche à ce stade la deuxième plus forte progression de l'indice CAC 40 cette année, derrière Safran (+31%).





