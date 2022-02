Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Stellantis: le titre grimpe après des résultats 2021 record information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 09:30

(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé mercredi des résultats 'record' au titre de son premier exercice complet depuis la naissance du nouveau géant automobile, bouclée il y a un peu plus d'un an.



A 9h15, le titre grimpe de presque 5%, affichant ainsi la plus forte progression d'un indice CAC 40 en hausse de 1% au même moment.



Le constructeur, né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et FCA, a fait état ce matin d'une marge opérationnelle courante de 11,8% pour un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros presque multiplié par trois par rapport à l'exercice précédent.



Ces chiffres en données 'pro forma' sont présentés comme si la fusion avait été effectuée le 1er janvier 2020, soit un an avant sa finalisation effective.



Le résultat opérationnel courant a été presque multiplié par deux, à 18 milliards d'euros, avec une rentabilité 'au rendez-vous sur tous les segments', précise le groupe.



Ces performances ont été boostées par la réalisation de performances commerciales solides, illustrées par une hausse de 14% du chiffre d'affaires net sur l'exercice écoulé, à 152 milliards d'euros.



Dans son communiqué, Stellantis met aussi l'accent sur l'accélération des synergies liées à la fusion, avec la comptabilisation de synergies 'fortes' estimées à près de 3,2 milliards d'euros de cash net.



L'action affiche un gain de plus de 30% sur les 12 mois écoulés.