Stellantis s'affiche en repli (-1,46%, à 3,33 euros), même si le titre a toutefois réussi à rattraper une petite partie de son retard après avoir perdu jusqu'à 3,1% en fin de matinée. La cause de ce repli est lié à Oddo BHF qui a dégradé l'action.

Le broker explique que ce changement ne repose pas sur une nouvelle dégradation des volumes, mais sur un redressement des marges intégré dans les attentes du consensus qu'il juge désormais trop optimiste. Il doit prendre en compte une inflation du prix des matières premières plus élevée qu'attendu, notamment pour les composants électroniques.

Les analystes continuent d'intégrer une contribution significative des économies du plan de création de valeur, mais une grande partie des économies supplémentaires sera absorbée par l'inflation. Oddo BHF table sur 2,2 milliards d'euros de pressions brutes supplémentaires sur les coûts en 2027 liées aux matières premières et aux composants électroniques, notamment les puces mémoire.

L'année 2027 est considérée comme une année de transition par le broker qui vise une marge opérationnelle courante limitée à 1,6% et un flux de trésorerie disponible toujours largement négatif (-2,2 milliards d'euros), avant une reprise plus progressive à partir de 2028. A titre de comparaison, le consensus Visible Alpha table sur une marge opérationnelle courante de 2,3%.

En ce qui concerne la valorisation, en dépit d'une baisse de l'action de près de 62% depuis le début de l'année, le profil rendement/risque ne rémunère plus suffisamment l'incertitude entourant la trajectoire de redressement, explique Oddo BHF. Par conséquent, la recommandation passe de neutre à sous-performance, avec un objectif de cours réduit de 4,50 à 3 euros.