Stellantis : le titre décolle, boosté par le plan stratégique

(CercleFinance.com) - Le titre Stellantis est en forte hausse (+2,5%) après la présentation de sa stratégie globale d'électrification sur l'ensemble des marques du groupe. Suite à ces annonces, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur.

Pour Goldman Sachs, le point le plus important est que Stellantis s'attend à être une entreprise à marge opérationnelle durable à deux chiffres à moyen terme, d'ici 2026 (2025 : Goldman Sachs 9,4 %, données du consensus de Visible Alpha 9,1 %).

Il estime que la réalisation de cet objectif ferait potentiellement de Stellantis la société automobile la plus rentable que ses pairs traditionnels ne l'ont été en moyenne entre 2012 et 2019.

' Stellantis investira 30 milliards d'euros dans l'électrification au cours des cinq prochaines années (2021-25E), ce qui, selon nous, constitue le deuxième plus grand projet l'électrification après VW '.

' Par rapport à l'investissement total prévu au cours des cinq prochaines années, nous pensons que Stellantis alloue la plus grande proportion de ses dépenses d'investissement à l'électrification 41% (contre 31%/34%/31% pour Ford/GM/VW, respectivement) ' indique le bureau d'analyses.

' Stellantis s'attend à ce que 70 % de ses ventes en Europe soient des VEB d'ici 2030 et 35 % en Europe du Nord. D'ici 2025, 98 % des modèles de l'entreprise en Europe et en Amérique du Nord seront électrifiés '.

Goldman Sachs réitère son conseil à l'achat sur Stellantis car l'analyste attend une croissance des bénéfices attrayante grâce à la mise en place d'un système de gestion de qualité. L'objectif de cours est fixé à 21 E.

Nous estimons que la valorisation de Stellantis est inférieure à celle de ses pairs (P/E 2022E) de 33%/46%/20% par rapport à Ford/GM/VW).

Oddo estime que la réunion d'hier a confirmé que le constructeur dispose d'une stratégie bien plus aboutie que la grande majorité de ses pairs.

' Nous considérons donc toujours Stellantis comme la meilleure opportunité boursière au sein du secteur : 1/ un momentum de résultats très solides à court terme ; 2/ d'importants leviers internes à moyen terme qui lui permettront d'atteindre une rentabilité record et ; 3/ un positionnement sur la thématique de la transformation (xEV, software) bien plus solide qu'estimé par le marché ' indique Oddo.

En prévision d'un 1er semestre et d'une année 2021 encore meilleurs que prévu, Oddo a relevé à nouveau ses estimations et se situe 7% au-dessus des attentes. L'analyste indique que le sell-off boursier sectoriel de cette semaine offre un point d'entrée et un renforcement attractif. Oddo confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 23 E.

' A la course aux investissements, Stellantis a répondu par une enveloppe de 30 MdE d'ici 2025, inférieure à certains mais jugée suffisante compte tenu de sa capacité éprouvée à dépenser ' moins et mieux ' (~30% vs pairs sur la base des investissements 2017-2020) ' rajoute Oddo.