Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : le franchissement des 13,1E est prometteur. Cercle Finance • 18/01/2021 à 19:21









(CercleFinance.com) - La nouvelle entité Stellantis (Mnémo STLA, à ne pas confondre avec TSLA, c'est à dire le rival Tesla) entame sa carrière boursière par un franchissement de la résistance des 13,1E qui pourrait s'avérer décisif, avec comme objectif la résistance des 14,3E, testée en août 2018 puis octobre 2019... ou le retest du 'pic' éphémère des 15E du 30/10/2019.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +6.94%