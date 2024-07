Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: le consensus manqué au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé jeudi des résultats de premier semestre en baisse et inférieurs aux attentes, le groupe automobile ayant pâti d'un recul de ses ventes, d'une évolution défavorable de son 'mix' produits et d'une base de comparaison jugée difficile.



Son chiffre d'affaires net a diminué de 14% à 85 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, donnant un résultat opérationnel courant de 8,5 milliards d'euros soit une marge de 10%.



A titre de comparaison, le consensus anticipait un C.A. de 86,5 milliards d'euros, un bénéfice opérationnel de 8,8 milliards pour une marge bénéficiaire de 10,2%.



'Les résultats de l'entreprise au premier semestre 2024 ne sont pas à la hauteur de nos attentes, reflétant à la fois un contexte industriel difficile et nos difficultés opérationnelles', a reconnu Carlos Tavares, le directeur général du constructeur.



Dans un communiqué, Stellantis indique avoir pris des mesures 'décisives', notamment en ce qui concerne ses performances en Amérique du Nord, afin de redynamiser ses parts de marché et de réduire le niveau de ses stocks.



Son 'free cash flow' industriel ressort toutefois négatif à hauteur de 400 millions d'euros sur le semestre, mais le groupe assure que le repli de ses dépenses d'investissement devrait permettre de dégager un free cash flow industriel annuel positif cette année.



Stellantis a par ailleurs maintenu son objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante 'minimum à deux chiffres' en 2024, et ce malgré les incertitudes macroéconomiques du moment.



Suite à cette publication moins bonne que prévu, le titre lâchait plus de 8% jeudi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.





