Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: le conseil d'administration va évoluer information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 12:44









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé hier que le Conseil d'Administration proposera la nomination de Claudia Parzani comme 'administrateur indépendant non-exécutif' lors de la prochaine AGA des Actionnaires en2024.



Claudia Parzani succédera à Kevin Scott, Administrateur de Stellantis nommé le 4janvier2021 pour un mandat de quatre ans débuté le 17janvier2021.

La démission de Kevin Scott pour raisons personnelles prendra effet à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de2024.



Depuis2022, Claudia Parzani préside la Borsa Italiana, principale place boursière italienne, après en avoir été la Vice-présidente et l'Administrateur non-exécutif.







Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.06%