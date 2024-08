Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: lanterne rouge du CAC, RBC réduit son objectif information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Stellantis accuse la plus forte baisse de l'indice CAC 40 mardi matin à la Bourse de Paris, le titre du groupe automobile étant pénalisé par une note de RBC qui a revu à la baisse son objectif de cours sur le titre.



Le broker canadien, qui maintient son opinion 'surperformance' sur la valeur, a réduit sa cible de 24 à 18 euros.



Dans une note, le broker souligne que l'annonce récente d'un allongement des délais de stocks chez les concessionnaires américains du constructeur a constitué un 'mauvaise surprise' pour les investisseurs.



RBC craint que ce phénomène laisse présager une dégradation du prix de vente moyen de ses véhicules, non seulement au second semestre 2024, mais aussi en 2025.



Suite à ces commentaires, le titre chutait de près de 2% mardi en début de séance, ce qui porte à plus de 35% sa chute depuis le début de l'année.





Valeurs associées STELLANTIS 13,76 EUR MIL -1,55%