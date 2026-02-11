 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis lance une alerte "Ne pas conduire" pour 225 000 véhicules anciens aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis, la société mère de Chrysler, a émis mercredi un avertissement "Ne pas conduire" pour environ 225 000 véhicules anciens aux États-Unis dont les gonfleurs de coussins de sécurité Takata défectueux n'ont pas été réparés et ont fait l'objet d'un rappel.

L'avertissement s'applique à plusieurs anciens véhicules Dodge Ram, Durango, Dakota, Magnum, Challenger, Chrysler Aspen et 300, Jeep Wrangler et Mitsubishi Raider qui n'ont pas fait l'objet de réparations pour différentes années de modèle entre 2003 et 2016.

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré que 28 décès étaient survenus aux États-Unis à la suite d'accidents impliquant des gonfleurs d'airbags Takata défectueux et a averti que "des accidents mineurs peuvent entraîner l'explosion d'airbags Takata qui peuvent tuer ou provoquer des blessures horribles qui changent la vie".

Valeurs associées

STELLANTIS
6,343 EUR MIL -0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank