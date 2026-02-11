Stellantis lance une alerte "Ne pas conduire" pour 225 000 véhicules anciens aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis, la société mère de Chrysler, a émis mercredi un avertissement "Ne pas conduire" pour environ 225 000 véhicules anciens aux États-Unis dont les gonfleurs de coussins de sécurité Takata défectueux n'ont pas été réparés et ont fait l'objet d'un rappel.

L'avertissement s'applique à plusieurs anciens véhicules Dodge Ram, Durango, Dakota, Magnum, Challenger, Chrysler Aspen et 300, Jeep Wrangler et Mitsubishi Raider qui n'ont pas fait l'objet de réparations pour différentes années de modèle entre 2003 et 2016.

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré que 28 décès étaient survenus aux États-Unis à la suite d'accidents impliquant des gonfleurs d'airbags Takata défectueux et a averti que "des accidents mineurs peuvent entraîner l'explosion d'airbags Takata qui peuvent tuer ou provoquer des blessures horribles qui changent la vie".