Stellantis: lance un fonds de capital-risque information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé le lancement de son premier fonds de capital-risque avec la création de Stellantis Ventures.



Le fonds a pour objectif d'investir dans un premier temps, 300 millions d'euros dans des startups développant des produits innovants orientés clients, susceptibles d'être déployés dans les secteurs automobile et mobilité.



' Ces investissements auront un impact non seulement sur les efforts de Stellantis en matière d'écoresponsabilité, de compétitivité et de technologies embarquées, mais également sur l'expérience de nos clients dans les domaines du marketing, des ventes et du financement ' indique le groupe.



' Nous avançons rapidement dans notre transformation pour devenir une tech company de mobilité tout en réinventant l'avenir de la mobilité pour les générations à venir ', déclare Ned Curic, Chief Technology Officer chez Stellantis.





