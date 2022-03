Stellantis: lance la marque Peugeot au Pakistan information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 14:26

(CercleFinance.com) - La marque Peugeot, associée à son partenaire exclusif Lucky Motor Corporation, a été lancée pour la toute première fois au Pakistan le 12 mars à Karachi.



Le lancement de la Peugeot 2008 produite localement (CKD) est la première étape de ce partenariat. La production de la e-2008 100% électrique est envisagée ultérieurement. Peugeot devient ainsi la première marque Européenne produite au Pakistan.



Ce partenariat débute par l'ouverture de huit points de vente ' 3S ' (Vente, après-vente et Services) dans six villes : Islamabad, Karachi, Lahore, Faisalabad, Sialkot et Gujranwala. Une unité de production ultra moderne assemblera les voitures à Karachi, au Pakistan.



Linda Jackson, CEO de la Marque Peugeot a déclaré: ' L'internationalisation est une priorité pour Peugeot et la croissance des ventes de SUV des segments B et C au Pakistan représente une formidable opportunité. De plus, l'évolution de la législation du pays en faveur de l'électrification est en parfait accord avec notre stratégie. '