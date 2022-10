Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: lance Citroën en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 09:34









(CercleFinance.com) - Stellantis, la société mère d'Automobiles Citroën, a nommé le groupe Indomobil pour exploiter l'activité de Citroën en Indonésie.



Cette annonce a été faite par les deux partenaires, aujourd'hui, à Jakarta. L'accord de partenariat désigne Indomobil en tant que distributeur unique de la marque Citroën en Indonésie et inclut l'introduction de véhicules Citroën en Indonésie à compter de2023.



'Par l'intermédiaire d'Indomobil Wahana Trada, nous commercialiserons les véhicules Citroën et proposerons un service après-vente fiable pour renforcer la présence de la marque dans le pays', a commenté Andrew Nasuri, directeur du Groupe Indomobil.



'Indomobil possède le savoir-faire nécessaire, une longue expérience dans l'industrie automobile locale ainsi qu'un intérêt marqué pour la satisfaction client pour nous aider à lancer Citroën en Indonésie', souligne Carl Smiley, directeur des opérations pour la région Inde et Asie-Pacifique chez Stellantis.





