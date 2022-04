Stellantis : la rémunération de Carlos Tavares ne passe pas auprès des actionnaires

(AOF) - C’est non. Réunis mercredi après-midi en Assemblée générale, les actionnaires de Stellantis ont voté contre (à 52,1%) la résolution portant sur les rémunérations de la direction du groupe au titre de l’exercice 2021, dont celle de Carlos Tavares, le directeur général. Il faut dire que la rémunération de ce dernier était au coeur d’une polémique.

En effet, si elle se monte officiellement à environ 19 millions d'euros, la société de gestion Phitrust a avancé, quant à elle, une enveloppe totale de 66 millions d'euros, en incluant une attribution d'actions gratuites et une rémunération de long terme.

" Nous tiendrons compte de ce vote qui, je le répète, est une recommandation ", a déclaré le président de Stellantis, John Elkann, selon les propos rapportés par Reuters.

Dans un communiqué publié après la clôture des marchés actions, Stellantis a indiqué qu'il expliquera dans le Rapport sur la rémunération 2022 comment ce vote "consultatif" a été pris en compte.

