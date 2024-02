Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: la norme de Tesla sera adoptée à partir de 2025 information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 16:08









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi qu'il avait décidé d'adopter la norme de recharge de Tesla pour ses véhicules électriques commercialisés en Amérique du Nord à compter de l'année prochaine.



Dans un communiqué, le groupe automobile explique que le connecteur de chargeur SAE J3400 (NACS) sera proposé sur certains de ses modèles à partir de 2025.



Dans l'intervalle, le constructeur prévoit de proposer à ses utilisateurs un adaptateur afin de leur permettre de recharger leurs véhicules électriques équipés d'une prise dite 'CSS' (combined charging system).



Pour mémoire, Stellantis et six autres constructeurs ont prévu de déployer un réseau d'au moins 30.000 bornes de recharge rapide en Amérique du Nord d'ici à 2030, où les automobiles pourront à la fois bénéficier de connecteurs et J3400.





