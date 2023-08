Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: la marque Spoticar lancée aux USA information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé jeudi le lancement sur le marché américain de sa marque de vente de véhicules d'occasion Spoticar.



Le groupe automobile indique qu'il a mis en place un site Internet dédié afin d'accompagner le lancement de son offre, qui s'appuiera sur un réseau comptant actuellement plus de 2600 concessionnaires aux Etats-Unis.



Stellantis prévoit de proposer à ses clients des véhicules Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram et Wagoneer, tous sélectionnés et révisés.



Le constructeur offrira par ailleurs une garantie de trois mois sur les modèles commercialisés, une assistance routière de trois mois et des possibilités de financement.



Lancée en Europe en 2019, la marque Spoticar est aujourd'hui présente dans 11 pays.





