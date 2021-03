STELLANTIS : la distribution d'actions FAURECIA est devenue inconditionnelle

(AOF) - Stellantis annonce que la distribution de la participation qu'il détient dans l'équipementier Faurecia (près de 39% du capital) à ses actionnaires est devenue inconditionnelle. A ces 54,3 millions de titres s'ajouteront près de 308 millions d'euros en numéraire. Cette distribution est attendue de longue date puisqu'elle figurait dans l'accord de fusion signé entre le français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA). D'une manière générale, les actions ordinaires de Faurecia seront livrées aux porteurs d'actions ordinaires de Stellantis éligibles le 22 mars 2021.

