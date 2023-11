Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: la direction chinoise évolue avec Leapmotor information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 09:31









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mercredi la constitution d'une nouvelle équipe dirigeante en Chine dans le but affiché de veiller à la bonne exécution de son partenariat stratégique avec le constructeur de voitures électriques Leapmotor, dont il détient désormais 20%.



Le groupe automobile indique que Grégoire Olivier va prendre la responsabilité d'un nouveau 'bureau de liaison' créé avec Leapmotor, sous l'égide de Carlos Tavares, le directeur général.



Grégoire Olivier - qui doit rejoindre le conseil d'administration de Leapmotor - aura pour mission de veiller à la mise en oeuvre de ce partenariat.



Il supervisera entre autres la création de la coentreprise Leapmotor International - en charge de la vente des produits Leapmotor -, ainsi que la coordination de l'utilisation des actifs de distribution et de vente de Stellantis.



C'est Doug Ostermann, l'ancien directeur financier et responsable de la stratégie en Chine, qui le remplacera au poste de directeur opérationnel (COO) pour la Chine, là encore sous la responsabilité de Carlos Tavares.





