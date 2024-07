Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: la correction se poursuit, Deutsche Bank dégrade information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - Le titre Stellantis accuse la plus forte baisse de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris, Deutsche Bank ayant dégradé sa recommandation à 'conserver' contre 'achat' jusqu'à présent.



Un peu moins d'une heure avant la fermeture du marché, l'action perd 4,2% quand le CAC perd 1%. Victime d'une baisse de 17% en une semaine, l'action abandonne désormais 26% depuis le début de l'année.



Dans une note de recherche, le courtier rappelle qu'il appréciait jusqu'ici la capacité de Stellantis à dépasser la conjoncture en générant des marges bénéficiaires et un flux de trésorerie disponible supérieurs à ceux de ses pairs dans le secteur automobile.



S'il souligne que la publication, jeudi dernier, d'une marge opérationnelle courante de 10% au titre du premier semestre peut sembler valider, en apparence, un tel constat, l'intermédiaire fait remarquer qu'en procédant à certains ajustements, la marge se situerait plutôt autour de 7,8%, un niveau inférieure à celle de Renault et identique à celle du groupe Volkswagen.



Le broker abaisse en conséquence son objectif de cours ramené de 35 à 23 euros.





