Stellantis: la coentreprise chinoise GAC-FCA dépose le bilan

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi qu'il avait déposé le bilan de sa coentreprise qui produisait et distribuait les véhicules de sa marque Jeep en Chine.



Les actionnaires de GAC-FCA, à savoir Stellantis et Guangzhou Automobile Group, ont approuvé une résolution autorisant la société - déficitaire depuis plusieurs années - à déposer son bilan, explique le groupe automobile.



Stellantis rappelle qu'il avait totalement déprécié la valeur de son investissement dans cette co-entreprise, ainsi que dans d'autres actifs connexes, dans ses résultats financiers de premier semestre.



Dans un communiqué, Stellantis précise toutefois qu'il a l'intention de continuer à fournir des services aux clients actuels et futurs de la marque Jeep en Chine.



Le constructeur - qui privilégie désormais une approche d'actifs propres réduits ('asset light') - prévoit pour ce faire de s'appuyer sur un schéma de distribution passant par des concessionnaires chinois.





