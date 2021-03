Stellantis : la 208 est le véhicule le plus vendu en Europe

(CercleFinance.com) - Au cumul des deux premiers mois de l'année 2021, la Peugeot 208 est le véhicule le plus vendu en Europe et la Peugeot 2008 occupe la quatrième place. Deux véhicules de la marque sont positionnés ainsi dans le top 5 des véhicules les plus vendus en Europe.

Pour le second mois consécutif, la Peugeot 208 tient la tête du classement des voitures les plus vendues en Europe. C'est également la première fois dans l'histoire de la marque qu'elle est première à la fois sur le mois et au cumul.

La Peugeot 2008 occupe la troisième position sur le mois et la quatrième place au cumul de l'année 2021, en hausse de 64 % versus 2020 dans un marché en baisse de 21 %.

La dernière fois qu'un véhicule de la marque au lion a occupé cette position remonte à mars 2008.