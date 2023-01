Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: l'UE autorise une joint-venture avec Hon Hai information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune entre Stellantis et Hon Hai Precision Industry, une société taïwanaise qui fournit des services de fabrication électronique pour les ordinateurs, les communications et les électroniques grand public.



La coentreprise aura son siège social aux Pays-Bas et développera des semi-conducteurs pour le marché automobile.



La Commission a conclu que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence, car l'entreprise commune n'est actuellement pas active sur les mêmes marchés ou sur des marchés qui sont verticalement liés aux marchés sur lesquels Stellantis ou Hon Hai sont actifs.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.27%