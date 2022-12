Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Stellantis: l'UE autorise trois concentrations information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé trois concentrations liées aux activités de financement de Stellantis N.V., des Pays-Bas.



Les trois concentrations concernent quatre transactions:

- Banco Santander ('Santander'), via Santander Consumer Finance ('SCF'), et Stellantis exploiteront une coentreprise (JV) qui fournira des activités de financement pour toutes les marques Stellantis en Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Portugal (M.10727) ;



- BNP Paribas et Stellantis exploiteront une coentreprise qui fournira des activités de financement pour toutes les marques de Stellantis en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni ;



- Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) et Stellantis exploiteront une JV principalement dédiée au crédit-bail opérationnel interentreprises pour toutes les marques de Stellantis dans tous les pays couverts par la réorganisation ;



- CACF contrôlera uniquement FCA Bank, d'Italie.



La Commission a conclu que la réorganisation proposée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de l'impact limité sur le marché résultant des trois opérations proposées.