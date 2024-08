Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: l'UAW se mobilise à Belvidere (Illinois) information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 15:48









(CercleFinance.com) - L'UAW, le puissant syndicat automobile américain, prévoit de manifester aujourd'hui devant l'usine de Belvidere (Illinois) afin de s'opposer à la décision de Stellantis de reporter la réouverture du site.



D'après certains médias, le groupe automobile a confirmé hier son intention de décaler le projet, suite notamment à des résultats de premier semestre décevants qui l'ont conduit à promettre au marché d'adopter une approche économique 'plus agressive'.



Au vu de la faiblesse actuelle de la demande en Amérique du Nord, cette orientation devrait pousser le constructeur à baisser ses tarifs afin de réduire ses stocks, préviennent les analystes.



Dans un communiqué, l'UAW demande à Stellantis de 'respecter ses engagements' pris à l'issue des dures négociations de l'an dernier, rappelant que l'accord trouvé était de nature engageante.



'Ils déclarent vouloir 'reporter' le projet de réouverture du site d'assemblage, mais leur véritable intention est de botter en touche jusqu'à ce que l'accord que nous avons conclu arrive à expiration, ce qui leur permettra d'invoquer de nouveau les 'conditions de marché' et de ne jamais rouvrir l'usine', estime Shawn Fain, le président de l'UAW.



Le syndicaliste juge 'pathétique' que le groupe ait recours à l'utilisation du terme 'conditions de marché' afin de ne pas avoir à tenir ses promesses.



'Il s'agit toujours des 'conditions de marché' lorsqu'il est question de léser un travailleur ou de fermer une usine. Les 'conditions de marché' ne sont en revanche jamais citées quand le salaire du directeur général est augmenté de 56%', ajoute-t-il.





Valeurs associées STELLANTIS 14,78 EUR MIL -0,65%