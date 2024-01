Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: l'offre de fourgons à hydrogène va être étoffée information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 16:38









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi qu'il allait élargir son offre de piles à combustible à hydrogène en lançant la production en interne de fourgons de moyenne et grande tailles en Europe.



Ce lancement à l'échelle industrielle de nouveaux grands fourgons à pile à combustible à hydrogène doit venir compléter son offre déjà composée de fourgons moyens à hydrogène.



La gamme comprend des variantes à moteur à combustion interne, à batterie électrique, à pile à hydrogène et à prolongateur d'autonomie.



Les fourgons à pile à combustible des marques de Stellantis assurent une autonomie de 400 km (pour ceux de taille intermédiaire) et 500 km (pour ceux de grande taille), avec des temps de recharge compris entre quatre et cinq minutes.



Dans le domaine des nouvelles technologies, Stellantis avait officialisé la semaine passée l'acquisition du système d'intelligence artificielle, des modèles d'apprentissage automatique et des droits de propriété intellectuelle et des brevets de CloudMade.



L'écosystème IA créé par CloudMade, avec des interfaces graphiques intégrées, est considéré comme la référence du marché en matière de kit de développement logiciel et cloud pour la collecte et l'analyse des données automobiles.



Ce sont 44 ingénieurs et développeurs de logiciels de CloudMade qui doivent rejoindre Stellantis dans le cadre de l'opération.





