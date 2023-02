Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: l'investissement dans McEwen Copper est finalisé information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 16:03









(CercleFinance.com) - McEwen Copper, une filiale du groupe minier canadien McEwen Mining, a annoncé lundi la finalisation par Stellantis d'un investissement de 30 milliards de pesos argentins (144 millions d'euros).



C'est FCA Argentina, la filiale de Stellantis en Argentine, qui a fait l'acquisition des 2,85 millions d'actions ordinaires de McEwen Copper, une opération suivie par la reprise de 1,25 million de titres McEwen Copper jusqu'ici détenus par McEwen Mining.



Les produits de ce placement doivent être consacrés au développement du projet de mine de cuivre de Los Azules, que McEwen Copper conduit actuellement à San Juan (Argentine).



Cité dans le communiqué de McEwen Copper, le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, justifie cette prise de participation par le besoin pour le constructeur automobile de s'approvisionner en énergies propres et en matières premières en vue d'être en mesure d'atteindre son objectif de décarbonation à horizon 2038.





