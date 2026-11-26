Des salariés de l'usine Stellantis de Mulhouse (Haut-Rhin) seront au chômage technique pendant plusieurs jours en décembre et janvier, a indiqué jeudi la direction du constructeur automobile, évoquant un "marché européen difficile".

La maison mère de Peugeot, Fiat et Chrysler a précisé dans un courriel à l'AFP que ces mesures seraient appliquées les 4, 7 et 8 décembre. Et en début d'année prochaine, le site, qui produit des Peugeot 308 et 408, "redémarrera le 12 janvier, au lieu du 5 initialement prévu", selon la même source.

"Cette mesure vise à adapter le rythme de production à un marché européen difficile avec l'arrivée d'une concurrence nouvelle et agressive, et une situation géopolitique difficile", a expliqué le groupe italo-franco-américain.

Selon la CGT, ces mesures concernent "les salariés du montage, du ferrage, de la peinture et de l'emboutissage". Mais elles "auront également des répercussions sur des centaines de salariés des usines de mécanique", dénonce le syndicat dans un communiqué.

La centrale rappelle que le site de 4.500 salariés a déjà subi plusieurs semaines de chômage technique en septembre et octobre. "Cette nouvelle attaque contre nos salaires est inacceptable", écrit-elle.

Ces mesures sont annoncées alors même que le groupe a annoncé en juin un investissement de plus d'un milliard d'euros afin de produire à Mulhouse trois nouveaux modèles Peugeot à partir de 2029, des berlines et SUV électriques ou hybrides. Il doit aussi y installer une plateforme de production multi-modèles.

Le groupe a déjà annoncé mardi aux représentants du personnel l'arrêt de l'équipe de nuit à partir de janvier sur le site historique de Peugeot à Sochaux (Doubs), privant de travail 500 intérimaires.

Fin octobre, Stellantis a publié une perte nette de 453 millions d'euros pour le troisième trimestre, contre une perte de 4,5 milliards sur la même période un an plus tôt, lestée par de lourdes charges exceptionnelles. Le groupe a fait état d'une "amélioration de tous les indicateurs financiers".