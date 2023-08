Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: investit dans un projet de lithium en Californie information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 14:28









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé jeudi qu'il allait investir plus de 100 millions de dollars dans le développement d'un projet de lithium géothermique porté par la start-up CTR en Californie.



Le projet 'Hell's Kitchen' lancé par Controlled Thermal Resources Holdings Inc. (CTR) vise une production totale de 300.000 tonnes par an d'équivalent de carbonate de lithium.



Ce lithium doit permettre aux véhicules électriques de Stellantis d'être éligibles aux primes à la consommation de la loi américaine sur la réduction de l'inflation ('Inflation Reduction Act' - IRA).



En outre, les deux entreprises ont étendu le contrat d'approvisionnement initial, qui prévoit désormais la production par CTR de 65.000 tonnes d'hydroxyde de lithium monohydraté (LHM) par an pour la fabrication de batterie, durant les 10 ans de l'accord.



Ce nouvel accord intègre l'accord d'approvisionnement en lithium original signé par les deux entreprises en juin 2022, pour la fourniture de 25.000 tonnes de LHM par an.





