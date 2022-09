Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: investit dans ses opérations italiennes information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 12:34









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi qu'il prévoyait d'investir au sein de deux sites de production en Italie afin d'accélérer ses activités dans les produits électrifiés et soutenir ses objectifs de décarbonation.



Dans un communiqué, le groupe automobile indique avoir conclu un nouvel accord avec son partenaire Punch Powertrain visant à accroître la production de la nouvelle génération de boîtes de vitesses électrifiées à double embrayage destinées à ses véhicules hybrides et hybrides rechargeables.



Cette installation modernisée, qui doit être implantée au sein du complexe de Mirafiori à Turin, en Italie, viendra compléter la capacité existante de Metz (France), les deux usines devant fournir l'ensemble des sites européens.



Le début de la production du nouveau site est prévu pour le deuxième semestre 2024.



C'est également le complexe de Mirafiori qui a été choisi en vue d'accueillir le principal 'hub' d'économie circulaire du constructeur, qui sera chargé de la remise en état des véhicules et du reconditionnement de pièces.



Pour mémoire, Stellantis dit vouloir quadrupler le chiffre d'affaires découlant d'une durée de vie prolongée des pièces et des services, et de multiplier par 10 le chiffre d'affaires lié au recyclage en 2030 par rapport à 2021.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -0.71%