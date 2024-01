Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: investissement dans la start-up Tiamat information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque de Stellantis, annonce sa participation en tant qu'investisseur stratégique dans Tiamat, une jeune société basée en France qui développe et commercialise la technologie des batteries sodium-ion.



'La technologie sodium-ion offre un coût inférieur par kilowattheure, et ne contient ni lithium ni cobalt. Le sodium, disponible en abondance, offre des avantages en termes de durabilité et de maîtrise des matières premières', souligne le constructeur automobile.



Cet investissement soutient ainsi l'objectif de Stellantis 'd'offrir des solutions de mobilité sûres, propres et abordables à ses clients dans le monde entier', le passage à la propulsion électrique étant un pilier essentiel de son Plan Stratégique Dare Forward 2030.





