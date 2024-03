Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: intensifie son engagement pour l'électrique information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé hier un partenariat avec le California Air Resources Board (CARB).



Dans le cadre de cet accord, et conformément à son ambition de neutralité carbone d'ici 2038, Stellantis prévoit d'intensifier son engagement en faveur de l'électrification par le biais d'actions de communication sur les avantages des véhicules électriques (VE) auprès des consommateurs et distributeurs aux États-Unis.



L'entreprise prévoit notamment une collaboration avec Veloz, leader dans la promotion des véhicules électriques à tarif réduit, ainsi qu'une contribution de 10 millions d'euros supplémentaires pour l'installation de bornes de recharges publiques.



Selon Carlos Tavares, CEO de Stellantis, 'grâce à cet accord, 10 à 12 millions de tonnes d'émission de gaz à effet de serre pourront être réduits et ce partenariat permettra également à nos clients américains de bénéficier pleinement de nos innovantes technologies avec cinq modèles hybrides rechargeables et deux véhicules 100 % électriques'.





