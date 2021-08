Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : inscrit un nouveau record à 18,7E information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - Stellantis inscrit un nouveau record à 18,7E (le 5ème en 7 séances): la capitalisation du titre se retrouvera multipliée par 4 depuis son plancher de la mi-mars 2020 si le titre teste les 19,3E, ce qui semble maintenant imminent. Déjà +21% depuis le 20 juillet, soit en moins de 4 semaines... la hausse reste parabolique

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +1.29%