Stellantis: inaugure un Hub d'économie circulaire à Turin

(CercleFinance.com) - Stellantis a inauguré hier un Hub d'Économie Circulaire SUSTAINera (CE Hub), au coeur du complexe de Mirafiori à Turin (Italie).



Le constructeur a mis en place un plan complet pour soutenir ses ambitions en matière d'économie circulaire, avec une approche à 360° basée sur la stratégie des 4R : Reman, Repair, Reuse, Recycle (Remanufacture, Réparation, Réemploi, Recyclage).



Les principaux objectifs de cet innovant Hub d'Économie Circulaire sont de prolonger la durée de vie des véhicules et des pièces détachées.



Lorsque cela n'est plus possible, les matières seront recyclées afin d'être réinjectées dans le processus de production de nouveaux véhicules et de pièces détachées.



L'ouverture de ce site vient renforcer la démarche d'économie circulaire de Stellantis avec un investissement de 40 millions d'euros.



Le site emploie actuellement 170 collaborateurs qualifiés et devrait atteindre environ 550 personnes d'ici 2025.









