Stellantis : îlot de retournement, recule vers les 13E information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 15:04









(CercleFinance.com) - Stellantis matérialise un îlot de retournement sous 13,7E (au-delà d'une résistance baissière moyen terme) et recule assez nettement, vers les 13E, refermant au passage un 'gap' resté béant au-dessus de 13,104E le 21 octobre.

Le titre pourrait retrouver du soutien au niveau des 12,81E, l'ex-plancher du 5 septembre, et à défaut de rebond, viendrait re-tester le nadir des 12,10/12,2E du 3 au 13 octobre.





