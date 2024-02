Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: hausse de +6% des ventes chez Peugeot en 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 15:03









(CercleFinance.com) - Peugeot a enregistré 1 124 268 immatriculations en 2023, soit une hausse de + 6 % par rapport à 2022.



Les ventes hors UE29 ressortent 28,2 % des ventes mondiales, soit une augmentation de +0,8 points par rapport à 2022. 17 pays ont battu leur record de part de marché depuis 15 ans.



Peugeot est leader européen dans le segment B électrique avec l'E-208 et l'E-2008, dans le segment des VUL électriques avec l'E-Partner, l'E-Expert et l'E-Boxer. 18 % des Peugeot immatriculées dans l'EUR29 sont électrifiées.



La montée en gamme est confirmée avec le lancement de la nouvelle Peugeot 408 et la nouvelle Peugeot E-3008.



' Dans un contexte 2023 très concurrentiel, je suis fière d'annoncer une hausse des ventes de 6% et un accroissement du volume à l'international de près de 1 point. Au niveau Européen, la marque Peugeot reste leader du segment B électrique avec deux modèles : e-208 et e-2008 et occupe la première place des véhicules utilitaires électriques ' a déclaré Linda Jackson - CEO Peugeot.





