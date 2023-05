Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : 'gap' sous 15,16E, pourrait glisser vers 13,90E information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 11:09









(CercleFinance.com) -Stellantis décroche brutalement, via l'ouverture d'un 'gap' sous 15,16E: le titre pourrait glisser vers 14,36E, (support du 4 mai) puis 13,90E (plancher du 19 janvier).





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -3.84%