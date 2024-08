Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : 'gap' des 15,142E du 1er août comblé information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 12:36









(CercleFinance.com) - Stellantis ne cesse de progresser depuis le 13 août dernier le test des 13,8E (alors que Carlos Tavarez se rendait à Detroit) : après une douzaine de séances de rebond, le 'gap' des 15,142E du 1er août est comblé.

Le titre pourrait poursuivre en direction de 16,35E, l'ex-plancher du 18 août 2023.





Valeurs associées STELLANTIS 15,22 EUR MIL +1,92%