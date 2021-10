Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : gagne 1% après une analyse favorable information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% après l'analyse positive d'Oddo. Le bureau d'études a mis à jour ses estimations sur les constructeurs avant la publication des trimestriels, principalement afin d'intégrer un niveau d'activité plus faible qu'anticipé dans le contexte de pénurie de semi-conducteurs. Oddo estime que tous les acteurs devraient être en mesure de confirmer leurs objectifs annuels malgré le 3ème trimestre plus difficile qu'anticipé et l'inflation des coûts matières/logistiques enregistrée au 2ème semestre (en ligne). A l'approche de cette saison de résultats, Oddo maintient sa préférence pour Stellantis (Surperformance) au sein des constructeurs, devant Daimler (Surperformance, objectif de cours relevé de 90 E à 95 E). L'analyste reste à l'inverse prudents sur Renault (Neutre) et estime que cette publication ne devrait pas apporter de nouvel éclairage important. Parmi les acteurs du luxe, Oddo confirme sa préférence pour Ferrari (Surperformance) par rapport à AML (Neutre). ' Parmi les allemands, nous estimons que les acteurs premium ressortiront plus favorablement. Si BMW (Neutre, OC relevé à 95 E vs 85 E) s'est déjà illustré en publiant une baisse de ses volumes bien plus contenue que Daimler (-12% vs -28% pour Daimler), les deux devraient largement tirer profit de leur capacité à augmenter le revenu par unité en tirant le mix vers le haut (marques annexes, modèles haut de gamme, etc.).

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +1.05%