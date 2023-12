Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: Free2move a fait l'acquisition de Kuantic information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Free2move, la filiale de nouvelles technologies de Stellantis, a annoncé vendredi avoir fait l'acquisition de Kuantic, une société de gestion de flotte enregistrant une forte croissance.



L'entité spécialisée dans les solutions de mobilité explique que ce rachat va lui permettre de renforcer ses capacités à destination des clients professionnels, avec des services de connectivité 'de premier ordre'.



Créé en 2003, Kuantic était précédemment détenue par l'équipementier automobile français Valeo.



'Notre ambition va au-delà de l'offre d'un seul service ; nous visons à fournir une gamme complète d'options de mobilité', a expliqué Brigitte Courtehoux, la directrice générale de Free2move.



La filiale de Stellantis s'est donné comme objectif l'atteinte de 15 millions d'utilisateurs actifs dans le monde et 2,8 milliards d'euros de revenus d'ici à 2030, dans le cadre de la stratégie 'Dare Forward 2030' de sa maison-mère.





