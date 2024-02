Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : franchit les 22E, pourrait viser 23,7E. information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - Stellantis franchit les 22E, effaçant la résistance des 21,5E du 15/12/2023 : la dernière oscillation entre 19,35E et 21,53E préfigure une progression en direction de 23,70E.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.26%