(CercleFinance.com) - Stellantis confirme le franchissement de la résistance des 15,4E et franchit le cap des 16E. La sortie par le haut du corridor 13,8E/15,4E valide un objectif de 17E.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +3.82%