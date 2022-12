Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: FO signe le projet d'accord salarial information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - Force ouvrière a annoncé lundi avoir signé l'accord trouvé avec la direction de Stellantis à l'issue des négociations annuelles obligatoires (NAO).



L'accord prévoit, à compter du 1er janvier 2023, une hausse de salaires de 5,3%, une revalorisation des primes de 5% à 10%, ainsi que la monétisation de la réserve indemnisable du personnel, jusqu'à cinq jours et monétisation de deux jours avec exonération pour les cadres.



Dans un communiqué, la première organisation syndicale du groupe automobile explique toutefois qu'elle entend maintenir sa 'vigilance' sur l'inflation en vue de la clause de revoyure, prévue au mois de juin.



'Etre signataire de l'accord ne signifie pas qu'il est parfait', a commenté Olivier Lefebvre, délégué syndical central FO chez Stellantis. 'C'est s'assurer de sa mise en oeuvre pour augmenter concrètement notre pouvoir d'achat', a-t-il souligné.





