Stellantis: FO se félicite du retour de l'emploi à Poissy information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 14:04

(CercleFinance.com) - FO, la première organisation syndicale au sein du groupe Stellantis, s'est félicitée jeudi du retour des embauches à l'usine de Poissy (Yvelines), plus de dix ans après les dernières créations de postes sur le site.



Après l'arrivée de 14 nouveaux salariés en CDI, Force ouvrière s'attend à ce que d'autres recrutements suivent dans les prochaines semaines afin de répondre aux ambitions industrielles du constructeur automobile.



Le syndicat - qui se dit mobilisé depuis des années pour obtenir l'attribution de nouveaux véhicules - évoque une décision 'historique', mais qui répond selon lui à une dynamique industrielle.



'Qualité de la production, accidentologie et absentéisme faibles, situation géographique stratégique et climat social apaisé font de Poissy un site d'avenir au sein du groupe Stellantis et un moteur pour l'écosystème régional.



Pour Brahim Aït-Athmane, délégué FO, syndicat majoritaire sur le site de Poissy, le site industriel a la confiance de la direction du groupe, ce qui ouvre de nouveau la voie aux recrutements.



'C'est une bonne nouvelle pour Poissy, pour Stellantis et pour toute l'industrie automobile qui, malgré les contraintes réglementaires et législatives, continue de montrer jour après jour qu'elle reste un fleuron national', a-t-il souligné.