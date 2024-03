Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: financement de 2 ME pour SteerLight information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 10:33









(CercleFinance.com) - SteerLight annonce la clôture d'un tour de table de 2 millions d'euros auprès d'un groupe d'investisseurs mené par Stellantis Ventures, ainsi que Quantonation et LIFTT, capital-risque centré sur les deep-tech.



Ce financement s'ajoute à un prêt de 1,2 million d'euros accordé par trois banques, dont Bpifrance.



Cette injection de capital permettra à SteerLight de poursuivre le développement de son prototype de LIDAR basé sur une puce électronique. Cette technologie, qui exploite la photonique du silicium, promet d'apporter des améliorations substantielles en termes de performance, de coût et de compacité par rapport aux solutions LIDAR existantes.



François Simoens, PhD, fondateur et PDG de SteerLight, explique : ' Cette levée de fonds va maintenant nous permettre de développer un démonstrateur fonctionnel qui sera testé dans un environnement industriel, et d'accélérer la conception du premier prototype de produit LIDAR. Par la suite, une nouvelle levée de fonds sera nécessaire pour accélérer la production de ce produit et développer la deuxième génération, qui servira des clients tant dans l'industrie que dans le secteur automobile, en visant une production de masse à un prix compétitif '.





