Stellantis finalise l’acquisition de First Investors Financial Services Group

(AOF) - Stellantis a annoncé la finalisation de l’acquisition de F1 Holdings Corp, société mère de First Investors Financial Services Group, auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Gallatin Point Capital LLC. L’acquisition avait précédemment été annoncée le 1er septembre 2021. First Investors, qui a été rebaptisée Stellantis Financial Services US Corp., permettra à Stellantis de développer une captive de financement.

Stellantis Financial Services proposera aux clients, aux concessionnaires et aux partenaires américains une offre complète de solutions de financement à court et moyen terme, des crédits à la consommation, des contrats de location et des financements de stocks.

“Avec l'acquisition de First Investors, nous allons rapidement développer une captive de financement aux États-Unis, qui offrira une gamme complète de produits, au benefice de nos clients, de nos concessionnaires, de nos marques et de nos actionnaires.” a déclaré Philippe De Rovira, Chief Affiliates Officer for Sales Finance, Used Cars, Parts and Service and Retail Network.

“L'acquisition de First Investors vient soutenir le plan de croissance de Stellantis aux États-Unis.” a déclaré Richard Palmer, Chief Financial Officer of Stellantis. “Il s'agit d'une décision stratégique, qui nous permettra d'améliorer encore notre performance financière et de créer de la valeur sur le long terme pour les actionnaires de Stellantis.”

Il est prévu que l'équipe de direction, dont l'ancienneté moyenne dans le secteur financier est de 18 ans, reste en place.

