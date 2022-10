Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: Fiat se rapproche du marché algérien information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 10:30









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé hier qu'un accord-cadre avait été signé entre Fiat et les autorités algériennes.



Fiat porte en effet un projet de développement de ses activités industrielles, d'après-vente et de pièces détachéesen Algérie ainsi que le développement de la filière automobile dans le pays.



'La signature de cet accord cadre s'inscrit au regard de la place historique qu'occupe Stellantis et ses marques sur le marché automobile Algérien ' a déclaréCarlos Tavares, le CEO de Stellantis.



'La qualité des discussions en cours nous rend confiants sur les perspectives de développement de la marque Fiat qui aura à coeur de satisfaire les attentes des clients Algériens', a-t-il conclu.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.26%