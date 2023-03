Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Stellantis: Fiat fait son entrée sur le marché algérien information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 11:33

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé ce weekend le lancement de plusieurs modèles de la marque Fiat en Algérie. Ainsi, à compter du 21 mars, les modèles Fiat500 Hybrid, Fiat500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo et Fiat Ducato seront disponibles sur le marché algérien.



Cette décision contribuera au développement du secteur automobile en Algérie, avec un plan d'envergure intégrant la production locale de modèles Fiat à Tafraoui, Oran, ainsi que la création d'un solide réseau de vente et de services après-vente, indique le constructeur.



Dans ce cadre, la construction de l'usine de Tafraoui, dans la wilaya d'Oran, prendra fin en août2023. Avec un montant total de plus de 200millions d'euros, la première vague d'investissements, effectuée par Stellantis et ses fournisseurs, permettra de produire quatre modèles, à commencer par la FIAT500 en décembre2023



À l'horizon2026, cette initiative permettra de créer près de 2000nouveaux emplois locaux, avec un taux de localisation de plus de 30% et une capacité de production annuelle de 90000véhicules.