Stellantis et Toyota élargissent leur partenariat avec un nouveau fourgon grand volume

(AOF) - Stellantis et Toyota Motor Europe (TME) ont annoncé l’élargissement de leur partenariat existant avec un accord portant sur un nouveau fourgon grand volume, comprenant également une déclinaison électrique à batterie. « Avec ce nouveau véhicule, qui représente le troisième type de carrosserie couvert par l’accord, la gamme VUL est complète ; ce grand fourgon venant s’ajouter aux fourgons compacts et moyens déjà en production », ont expliqué les deux groupes.

Stellantis fournira ce nouveau fourgon utilitaire grand volume à TME qui le commercialisera en Europe sous la marque Toyota.

Le nouveau véhicule sera produit sur les sites de production Stellantis de Gliwice (Pologne) et d'Atessa (Italie). Prévu mi-2024, ce nouveau grand fourgon marque la première entrée de TME dans le segment des véhicules utilitaires grand volume.

La collaboration entre Stellantis et TME a démarré en 2012 avec la production du VUL de taille moyenne de Toyota sur le site Stellantis d'Hordain (France) et s'est poursuivie en 2019 avec un nouveau modèle compétitif et attrayant pour le segment des VUL compacts, produit sur le site Stellantis de Vigo (Espagne).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Sixième groupe automobile mondial - 4 ème américain avec 11 % de parts de marché et 2 ème européen avec 20 %, né en janvier 2021 de la fusion Groupe Peugeot-Fiat Chrysler ;

- Chiffre d’affaires de 162 Md€ réalisé sous 14 marques - Alfa Romeo, Chrysler Citroën, DS, Jeep, Opel, Peugeot…-, essentiellement en Amérique du nord et du sud et en Europe ;

- Modèle d’affaires adaptant le groupe aux nouveaux usages des automobilistes et à l’électrification des véhicules via la transformation digitale, la culture interne de la performance (compétitivité industrielle élevée) et la responsabilité sociale ;

- Capital avec 4 actionnaires principaux : le holding de la famille Agnelli Exor pour 14,4 %, la famille Peugeot pour 7,2 %, le chinois Dongfeng pour 5,6 % et BPI France pour 5,66 %, John Elkann présidant le conseil d’administration de 11 membres et Carlos Tavares étant directeur général ;

- Situation financière saine : 64 Md€ de disponibilités et 56 Md€ de capitaux propres, face à une dette de 34 Md€.

Enjeux

- Plan stratégique « Dare forward 2030 » : maintien d’un point d’équilibre à moins de 50 % des facturations et de marges opérationnelles à plus de 2 chiffres / doublement du chiffre d’affaires dont un quadruplement dans le haut de gamme, un quart réalisé ailleurs qu’en Europe et en Amérique du nord (20 Md€ en Chine) et un tiers tirés des ventes en ligne / dès 2024, 5 Md$ de liquidités tirées des synergies ;

- Stratégie d’innovation : hausse de la capacité des batteries à 400 GWh / association piles à combustibles/hydrogène pour les grands utilitaires / nouveau fonds de capital risque de 300 M€ pour les technologies de pointe / partenariats stratégiques -Foxconn, Archerl, Engie, Mercedes-Benz, Total, Samsung et LG Energie- et académies dans le digital & data et l’électricité ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2038 avec une réduction de 50 % d’ici 2030 : 100 % de véhicules électriques en Europe et 50 % aux Etats-Unis d’ici 2030, soit un total de 5 millions par an / nouvelle division d’économie circulaire / partenariats, notamment avec Waymo (« Delivery as service » écoresponsable) ;

- Plans d’électrification et de software dotés de 30 Md€ d’investissements d’ici 2025 ;

- Lancement des usines de batteries au Canada et en Italie.

Défis

- Pénuries persistantes de semi-conducteurs ;

- Exécution des synergies –3,2 Md€ de cash net en 2021 sur 5 Md€ attendus en 2024 ;

- Renforcement des activités de financement aux Etats-Unis et en Europe ;

- Objectif 2022 d’une marge opérationnelle à 2 chiffres et d’un flux d’autofinancement libre positif.

