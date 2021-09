Stellantis et TotalEnergies accueillent Mercedes-Benz dans ACC

(AOF) - Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz ont conclu des accords en vue d’accueillir Mercedes-Benz comme nouveau partenaire d’Automotive Cells Company (ACC). Après cette entrée, les partenaires se sont engagés à porter la capacité industrielle d’ACC à 120 GWh minimum d’ici 2030. La transaction est conditionnée à la finalisation des accords définitifs, aux conditions usuelles en matière de ‘closing’ et aux approbations des autorités compétentes.

L'objectif d'ACC est de développer et produire des cellules et des modules de batteries pour véhicules électriques en mettant l'accent sur la sécurité, les performances et la compétitivité, tout en garantissant le plus haut niveau de qualité et la plus faible empreinte carbone.

Le nouvel objectif de capacité d'ACC mobilisera un investissement de plus de 7 milliards d'euros qui sera soutenu par des subventions publiques et financé par des apports en fonds propres et des emprunts.

ACC sera ainsi soutenu par trois partenaires de choix en associant : une expertise technologique approfondie dans le développement de batteries avec Saft, filiale de TotalEnergies; un acteur majeur de l'industrie automobile, Stellantis, et l'expertise en recherche et développement de Mercedes-Benz, son soutien à la croissance d'ACC et les normes et standards de qualité de référence attaché à sa marque.