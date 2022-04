Stellantis et Qualcomm : début d’une collaboration technologique pluriannuelle

En intégrant le " Snapdragon Cockpit Platform " et la technologie 5G dans ses systèmes télématiques, Stellantis indique qu' répondre à l'évolution des attentes de ses clients, qui souhaitent profiter d'expériences innovantes et personnalisées capables d'évoluer tout au long de la durée de vie du véhicule.

(AOF) - Stellantis et Qualcomm ont annoncé le début d’une collaboration technologique pluriannuelle qui utilisera les toutes dernières avancées de châssis numérique « Snapdragon Digital Chassis ». Ce partenariat vise à offrir dès 2024 « une expérience intelligente, personnalisable et immersive à bord des millions de véhicules commercialisés par les 14 marques emblématiques de Stellantis », a expliqué le constructeur automobile.

